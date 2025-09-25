Malatya'da iş cinayeti: İş yeri şantiyesinde göçük

Malatya'da iş cinayeti: İş yeri şantiyesinde göçük
Yayınlanma:
Malatya'da, inşaat sahasında altyapı çalışması esnasında meydana gelen göçüğün altında kalan Süleyman Karakaş (42), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Dabakhane Mahallesinde meydana geldi. Yapımı devam eden iş yerlerinin alt yapı çalışmasında toprak kayması ile göçük meydana geldi.

Çalışmalarda yer alan Süleyman Karakaş, oluşan göçüğün altında kaldı. Çevredeki işçilerin ihbarı ile bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Yapılan çalışmalarla göçük altında kalan Süleyman Karakaş, ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karakaş, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

