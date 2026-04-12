Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir inşaat şantiyesinde dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen Muhammed Ali Şahin (31), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 METRELİK YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Olay, 11 Nisan 2026 Cumartesi akşamı Cevherizade Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir inşaat şantiyesine giren Muhammed Ali Şahin, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikteki zeminden aşağı düştü. Sert zemine çakılan Şahin, ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Şahin, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan 31 yaşındaki kişi, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Muhammed Ali Şahin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.