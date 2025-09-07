Makarna dolu sarı poşet detayı: İtalyan ev sahibinin dikkati Daltonlar çetesini ele verdi!

Viterbo'da asırlardır devam eden 'Macchina di Santa Rosa' festivaline saatler kala iddiaya göre, Daltonlar grubu üyesi olduğu öne sürülen Abdullah Atik ve Barış Kaya, 2 Eylül günü Santa Rosa Kilisesi'nin hemen önünde bulunan Sergio Albertelli'nin işlettiği La Sosta evine geldi.

Ev sahibi Albertelli, 9 Eylül’de çıkış yapacaklarını ve festivale katıldıklarını İngilizce ve İspanyolca anlatmaya çalışan iki kişinin şort ve plaj terlikleri giymesi ile valizlerinin olmamasından şüphelenerek dairesi için yüksek bir fiyat talep etti. Ancak Abdullah A. ve Barış K., daireyi günlük 600 eurodan kiraladı.

AĞZINA KADAR MAKARNA DOLU...

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre; Odaya geçen Abdullah A. ve Barış K., aynı gün öğleden sonra dışarı çıkıp, ellerinde biri sarı, diğeri mavi olmak üzere ağzına kadar makarna dolu iki poşetle binaya geri döndü. Ev sahibi Albertelli, mutfağı olmayan evde bu kadar alışveriş yapılmasına ve poşetlerde başka bir şey taşınmış olabileceğine dair şüphelenmesine rağmen, kiracılarına bir şey söyleyemedi.

FESTİVALİ İZLEMEK İÇİN CAMLARI AÇMADILAR

Festival günü olmasına rağmen misafirlerin dışarı çıkmadığını fark eden Albertelli, evin camlarının kapalı olduğunu ve festivali izlemek için bile açılmadıklarını görünce, ortağına mesaj atarak endişesini dile getirdi.

Misafirlerin Türk olduğunu bilen ortağının geçtiğimiz hafta Viterbo şehrinde "Casperlar" suç örgütü lideri İsmail Atız'ın yakalandığına ilişkin haberi göndermesinin ardından Albertelli, polisi arayarak misafirlerle ilgili endişesini anlattı. Dairede silah saklanabileceğini aklına getirmeyen Albertelli, polise kiracılarının yüksek oranda uyuşturucu kullandığından şüphelendiğini söyledi.

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Polis, elde ettiği bilgiler doğrultusunda 20 dakika içinde daireye baskın düzenledi; baskında koltuğun arkasına saklanmış bir makineli tüfek, iki tabanca, çok sayıda şarjör ve sahte kimlikler ele geçirilirken, Abdullah A. ve Barış K. gözaltına alındı. Konuşmama hakkı kullanan iki saldırganın telefonundan çıkan bilgiler doğrultusunda Montefiascone'da yaşları 35 ile 40 arasında değişen 5 Türk daha gözaltına alındı.

TÜRK POLİSİYLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

İçeride bulunan çok sayıda sahte kimlik, İtalyan polisinin saldırganlar hakkında net bilgi almasını engellerken, gerçekler Türk polisiyle yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıktı.

Suikast silahlarıyla ele geçirilen Abdullah A. ve Barış K.'nın 'Casperlar' suç örgütü lideri İsmail Atız'ı öldürmek için ülkede bulunduğu, Atız'ı mahkemeye çıkacağı gün infaz etmeye hazırladıkları belirlendi.

Bahçelievler’de geçen yıl Ocak ayında motosikletle ilerlerken açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Casperlar grubu üyesi Ahmet Cangi’nin (20) katili olarak gösterilen Abdullah A.’nın, Türkiye’de arandığı ortaya çıktı. Abdullah A.'nin cinayetin hemen ardından yurtdışına kaçtığı belirlendi.

TUTUKLANDILAR, 5 KİŞİ İSE SERBEST

Viterbo Savcılığı'ndan savcı Massimiliano Siddi’nin sorularını yanıtlamayan Abdullah A. ve Barış K., tutuklanarak Viterbo Hapishanesi’ne gönderildi; diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.