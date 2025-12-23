Son Dakika | Bakırköy'deki kanlı infazda biri çocuk yedi kişi tutuklandı

Son Dakika | Bakırköy'deki kanlı infazda biri çocuk yedi kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Bakırköy'de aracının içerisinde kurşunlanarak öldürülen kuyumcu Ünsal Bahçeci soruşturmasında biri çocuk yedi kişi tutuklandı.

İstanbul’un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi’nde 7 Aralık günü meydana gelen silahlı saldırıda, aracında hareket halinde olan Ünsal Bahçeci hayatını kaybetmişti. Sol koltuk altından 2 kurşunla vurulduğu belirlenen Bahçeci’nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplamda 12 kişi gözaltına alınmış ve geçtiğimiz gün adliyeye sevk edilmişti.

Bakırköy'deki kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Adım adım takip etmişlerBakırköy'deki kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Adım adım takip etmişler

7 KİŞİ TUTUKLANDI!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, adliyeye sevk edilen 7 kişinin tutuklandığı 5 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı ifade edildi. Tutuklanan 7 kişiden birinin 18 yaşının altında olduğu bildirildi.

bahceci.webp

TALİMAT YURT DIŞINDAN GELMİŞ!

Soruşturma kapsamında, saldırganların kuyumcu Bahçeci ile bireysel bir husumetlerinin bulunmadığı, bir suç örgütü adına hareket ettikleri tespit edilmiş ve cinayet talimatının yurt dışındaki örgüt liderlerinden geldiği, eylemi gerçekleştirenlerin ise yurt dışına kaçtıkları takdirde ödeme alacakları vaat edildiği iddia edildi.

nsal-bahceci.webp

SINIR HATTINDA YAKALANMIŞLARDI!

İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Olayda silahı kullanan Azad Baran P. ve motosikleti süren Ardıcan Ö., Tekirdağ üzerinden yurt dışına kaçmak üzereyken Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Dünya Bankası verileri açıkladı! Türkiye zirveye yerleşti
Dünya Bankası verileri açıkladı!
Türkiye zirveye yerleşti
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Türkiye
Güllü'nün ölüm soruşturmasına iki isim bir daha girdi
Güllü'nün ölüm soruşturmasına iki isim bir daha girdi
AKP'li belediyenin yolsuzluk soruşturmasından bir de silah kaçakçılığı çıktı
AKP'li belediyenin yolsuzluk soruşturmasından bir de silah kaçakçılığı çıktı
Son dakika | DEM İmralı Heyeti'nden Adalet Bakanı Tunç'a ziyaret
Son dakika | DEM İmralı Heyeti'nden Adalet Bakanı Tunç'a ziyaret