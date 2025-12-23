Son Dakika | Bakırköy'deki kanlı infazda biri çocuk yedi kişi tutuklandı

İstanbul’un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi’nde 7 Aralık günü meydana gelen silahlı saldırıda, aracında hareket halinde olan Ünsal Bahçeci hayatını kaybetmişti. Sol koltuk altından 2 kurşunla vurulduğu belirlenen Bahçeci’nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplamda 12 kişi gözaltına alınmış ve geçtiğimiz gün adliyeye sevk edilmişti.

Bakırköy'deki kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Adım adım takip etmişler

7 KİŞİ TUTUKLANDI!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, adliyeye sevk edilen 7 kişinin tutuklandığı 5 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı ifade edildi. Tutuklanan 7 kişiden birinin 18 yaşının altında olduğu bildirildi.

TALİMAT YURT DIŞINDAN GELMİŞ!

Soruşturma kapsamında, saldırganların kuyumcu Bahçeci ile bireysel bir husumetlerinin bulunmadığı, bir suç örgütü adına hareket ettikleri tespit edilmiş ve cinayet talimatının yurt dışındaki örgüt liderlerinden geldiği, eylemi gerçekleştirenlerin ise yurt dışına kaçtıkları takdirde ödeme alacakları vaat edildiği iddia edildi.

SINIR HATTINDA YAKALANMIŞLARDI!

İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Olayda silahı kullanan Azad Baran P. ve motosikleti süren Ardıcan Ö., Tekirdağ üzerinden yurt dışına kaçmak üzereyken Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanmıştı.