Mahmut Tanal'dan 'Köseler' yorumu: Yanlış tutuklama pratiğinin açık itirafıdır!

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda evine düzenlen şafak operasyonu ile gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 3 Mart tarihinde tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Köseler ile 12 tutuklu isim, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan duruşmaların 3'ncüsünde tahliye edildi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, tahliye kararı sonrası X sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak, "Bugün verilen tahliye kararı, baştan itibaren uygulanan yanlış tutuklama pratiğinin açık itirafıdır" dedi.

"ASIL OLAN TUTUKSUZ YARGILAMADIR"

Tanal'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve beraberindeki 13 sanık, ilk duruşmada tahliye edildi. Peki soruyorum: Madem tahliye edileceklerdi, bu insanlar neden aylarca özgürlüklerinden mahrum bırakıldı? Hukukun evrensel ilkesi açıktır: Asıl olan tutuksuz yargılamadır, tutukluluk ise istisnadır. Buna rağmen ülkemizde istisna kural haline getirilmekte, insanlar aylarca, yıllarca haksız yere cezaevinde tutulmaktadır.

Siyasi hesaplarla, kamuoyu baskısıyla ya da yargıyı araçsallaştırarak verilen tutuklama kararları, hukuk devleti ilkesini ayaklar altına almakta ve yargıya güveni sarsmaktadır. Unutulmasın: Bir kişiyi haksız yere bir gün bile özgürlüğünden alıkoymak, telafisi imkânsız bir haksızlıktır. Bugün verilen tahliye kararı, baştan itibaren uygulanan yanlış tutuklama pratiğinin açık itirafıdır.

Gerçek adalet, özgürlükleri gasp ederek değil, yargılamayı evrensel hukuk kurallarına uygun yürütmekle sağlanır. Görevinden uzaklaştırılan Alaattin Köseler derhal görevine iade edilmelidir."