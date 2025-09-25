Mahmut Tanal'ın KYK krizine çözüm önerisi güldürüp düşündürdü: Melih Gökçek çıkarılsın öğrenciler barınsın

CHP'li Mahmut Tanal üniversite öğrencilerinin barınma krizini ele aldı. Öğrencilerin yaşadığı sorunları anlatıp bunların kabul edilemeyeceğini ifade eden Tanal, dört maddede yapılması gerekenleri açıklayıp ayrıca ilgi çeken bir çağrıda bulundu. Tanal, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'in belediyeye ait konutlardan çıkarılıp yerine öğrencilerin yerleştirilmesi fikrini sundu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından KYK'daki barınma krizine değindi. Üniversitelerin açılmasına rağmen binlerce öğrencinin hala KYK yurtlarından yararlanamadığını ifade eden Tanal, öğrencilerin günün 3-4 saatini yollarda geçirdiğini ve bu durumun kabul edilemeyeceğini ifade etti.

ANAYASA'YI HATIRLATTI

Anayasa'daki eğitim hakkını güvence altına alan 42. maddeyi hatırlatan Tanal, 2. maddede yer alan 'sosyal devlet ilkesi' kapsamında öğrencilerin barınma ihtiyacının devlet tarafından karşılanması gerektiğini aktaran Tanal, barınma olmadan eğitim hakkından söz edilemeyeceğini belirtti.

GÖKÇEKLİ ÖNERİSİ GÜLDÜRÜP DÜŞÜNDÜRDÜ

Tanal ilgili maddeleri hatırlatmasının ardından 4 maddede çözüm önerisini açıkladı. Bu 4 maddelik çözüm önerisi şu şekilde:

Tanal'ın açıklamasından sonra bir ek açıklama daha yaparak çağrıda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'in belediyeye ait konutlarda barındığını, buradan çıkarılarak yerine öğrencilerin yerleştirilmesi önerisi öğrenciler tarafından tekrar tekrar paylaşıldı.

Tanal'ın Gökçek'li önerisi şu şekilde:

  • Buradan ayrıca çağrıda bulunuyorum: Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazlarda hâlâ oturan eski Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek derhâl çıkarılmalıdır. Kamu malı kişisel menfaat için değil, öğrencilerin barınma hakkı için kullanılmalıdır. Yurt bulamayan öğrenciler belediyeye ait bu konutlara yerleştirilmelidir.

Tanal'ın paylaşımının tamamı da şu şekilde:

Öğrencilerin Barınma Krizi Derhâl Çözülmelidir.

Üniversiteler açıldı ancak binlerce öğrenci hâlâ KYK yurtlarından yararlanamıyor. Yurt hakkı kazanan öğrenciler ise çoğu zaman eğitim gördükleri üniversitelere kilometrelerce uzak yerlerde, 3–4 araç değiştirerek, günde 3–4 saatini yollarda harcayarak eğitimine ulaşmaya çalışıyor. Bu kabul edilemez.

Anayasa’nın 42. maddesi eğitim hakkını güvence altına alırken, 2. maddede tanımlanan “sosyal devlet ilkesi” devlete öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılama yükümlülüğü yüklemektedir. Eğitim hakkı barınma hakkı ile doğrudan bağlantılıdır. Barınma olmadan eğitim hakkından söz edilemez!

Öğrencilerin mağduriyetini gidermek için:

•KYK yurtlarında “misafir öğrenci” uygulaması derhâl hayata geçirilmelidir.

•Üniversiteler ile KYK yurtlarının adres ve yerleşim planlamasında eşgüdüm sağlanmalıdır.

•Türkiye genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesisler öğrencilere tahsis edilmelidir.

•Gerekiyorsa deprem döneminde olduğu gibi bir “barınma seferberliği” ilan edilmeli, tek bir öğrencinin dahi açıkta kalmasına izin verilmemelidir.

Gençlerimizi ya yolda ya da sokakta bırakmak, sosyal devlet anlayışına da kamu vicdanına da aykırıdır. Bakanlığı ve KYK Yurtları Genel Müdürlüğü’nü göreve çağırıyoruz: Barınma hakkı sağlanmadan eğitim hakkı hayata geçmez.

Buradan ayrıca çağrıda bulunuyorum: Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazlarda hâlâ oturan eski Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek derhâl çıkarılmalıdır. Kamu malı kişisel menfaat için değil, öğrencilerin barınma hakkı için kullanılmalıdır. Yurt bulamayan öğrenciler belediyeye ait bu konutlara yerleştirilmelidir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

