Mahmut Tanal'ın KYK krizine çözüm önerisi güldürüp düşündürdü: Melih Gökçek çıkarılsın öğrenciler barınsın

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından KYK'daki barınma krizine değindi. Üniversitelerin açılmasına rağmen binlerce öğrencinin hala KYK yurtlarından yararlanamadığını ifade eden Tanal, öğrencilerin günün 3-4 saatini yollarda geçirdiğini ve bu durumun kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Anayasa'daki eğitim hakkını güvence altına alan 42. maddeyi hatırlatan Tanal, 2. maddede yer alan 'sosyal devlet ilkesi' kapsamında öğrencilerin barınma ihtiyacının devlet tarafından karşılanması gerektiğini aktaran Tanal, barınma olmadan eğitim hakkından söz edilemeyeceğini belirtti.

Üniversiteler açıldı ancak binlerce öğrenci hâlâ KYK yurtlarından yararlanamıyor. Yurt hakkı kazanan öğrenciler ise çoğu zaman eğitim gördükleri üniversitelere kilometrelerce uzak yerlerde, 3–4 araç değiştirerek, günde 3–4 saatini…

Tanal ilgili maddeleri hatırlatmasının ardından 4 maddede çözüm önerisini açıkladı. Bu 4 maddelik çözüm önerisi şu şekilde:

•Gerekiyorsa deprem döneminde olduğu gibi bir “barınma seferberliği” ilan edilmeli, tek bir öğrencinin dahi açıkta kalmasına izin verilmemelidir.

•Türkiye genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesisler öğrencilere tahsis edilmelidir.

•Üniversiteler ile KYK yurtlarının adres ve yerleşim planlamasında eşgüdüm sağlanmalıdır.

Tanal'ın açıklamasından sonra bir ek açıklama daha yaparak çağrıda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'in belediyeye ait konutlarda barındığını, buradan çıkarılarak yerine öğrencilerin yerleştirilmesi önerisi öğrenciler tarafından tekrar tekrar paylaşıldı.

Buradan ayrıca çağrıda bulunuyorum: Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazlarda hâlâ oturan eski Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek derhâl çıkarılmalıdır. Kamu malı kişisel menfaat için değil, öğrencilerin barınma hakkı için kullanılmalıdır. Yurt bulamayan öğrenciler belediyeye ait bu konutlara yerleştirilmelidir.