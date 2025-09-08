Mahmut Tanal icra memurlarına geçit vermedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda, mahkemenin Gürsel Tekin'i kayyum olarak atama kararının ardından sular durulmuyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, il başkanlığına gelen icra memurlarını, evraklarının eksik olduğu gerekçesiyle durdurdu.

Partililerin ve milletvekillerinin "demokrasi nöbeti" tuttuğu il başkanlığı binası önünde yaşanan olayda Tanal, icra memurlarına hukuki sürece uymadıklarını belirtti. Kararın uygulanabilmesi için gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmadığını savunan Tanal, memurların gelişini "kanunsuz" olarak nitelendirdi.

Yaşanan arbede sırasında Tanal, icra memurlarından birine, "Yolluk almadan sen buraya gelmezsin. Devlet şeffaf olur, devlet gizli iş yapmaz. Gizli yapıyorsun. Yazık bu çocuklar dün akşamdan beri soğukta bekliyorlar" ifadeleriyle tepki gösterdi.