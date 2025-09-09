Mahmut Tanal eski il binasının içini görüntüledi: İşgale devam edecek misiniz?

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, son birkaç gündür polisin ablukaya aldığı CHP eski il binasının içini görüntüledi.

CHP İl yönetimine Gürsel Tekin'in kayyum olarak atandığından beri sular durulmuyor.

VATANDAŞ NÖBET TUTTU

Tekin'in il binasına gideceğini açıklamasından kısa bir süre sonra CHP'liler ve yurttaşlar Tekin'in binaya girişini engellemek için Pazar gecesinden itibaren nöbet tutmaya başlamıştı.

Ancak Tekin, Pazartesi günü polis koruması ile binaya zorla giriş yapmıştı. Bunun üzerine CHP İl Başkanlığı Binasını Bahçelievler'e taşıyarak Mevcut il binasının ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak atadı, resmi başvurusunu da yaptı.

MAHMUT TANAL ABLUKA ALTINDAKİ BİNAYI GÖRÜNTÜLEDİ

Buna rağmen Gürsel Tekin, bugün (9 Eylül) elinde 30 kişilik bir liste ile eski il binasına girdi.

Gün içinde polisler vekillerin girişine bile engel olmaya çalıştı.

Polis ablukası altındaki eski il binasının görüntülerini Mahmut Tanal paylaştı.

"İŞGAL ETMEYE DEVAM EDECEK MİSİNİZ?"

Görüntülerde binanın her yerinde polislerin bulunduğu gözlemlendi.

Tanal, "Siz bizim çalışma ofisimizi işgal etmeye devam edecek misiniz? Sekreterin oturması gereken yeri işgal etmişler, lütfen dışarı çıkın" diyerek tepki gösterdi