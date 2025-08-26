Mahmut Arıkan: Borsadaki yükseliş erken seçimin habercisi mi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklamada borsadaki yükselişin hız kazandığını ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Erdoğan'ın bu açıklamasına dair "“Bir başarı hikayesi” olarak anlatılması erken seçimin habercisi mi?" yorumunda bulundu.

ERDOĞAN'DAN BORSA AÇIKLAMASI

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Van Gölü kıyısında bulunan Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrası, açıklamalarda bulunan Erdoğan, ekonomik duruma değindi. Merkez Bankası rezervlerinin Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyede olduğundan bahsetti.

Borsaya dair de konuşan Erdoğan, "Borsadaki toparlanma hız kazanırken, iç ve dış borçlanma maliyetleri düşüyor. Türk lirasına olan güven artıyor. Enflasyon 14 aydır aralıksız geriliyor, beklentiler de iyileşiyor." dedi.

"BAŞARI HİKAYESİ OLARAK ANLATILMASI ERKEN SEÇİMİN HABERCİSİ Mİ?"

Erdoğan'ın bu ifadeleri üzerine bir paylaşım yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, borsadaki yükselişin başarı olarak anlatılmasının erken seçimin habercisi olabileceğinden bahsetti.

Arıkan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Borsadaki yükselişin hız kazanması ve bunun bizzat Sn. Erdoğan tarafından “bir başarı hikayesi” olarak anlatılması erken seçimin habercisi mi?"