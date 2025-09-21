Mahmut Arıkan: Biz siyaset değil cihat yapıyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Gençlik Kolları Başkanlığı’nın Düzce Akçakoca’daki "Kadro Kampı"na katılarak, gençlerle bir araya geldi. Arıkan, dünyada şu an 120 civarı aktif silahlı çatışmanın yaşandığını, bu çatışmaların yüzde 74’ünün İslam coğrafyasında gerçekleştiği ifade etti.

GAZZE İÇİN İCRAAT EKSİK KALDI

Gençlik Kolları Başkanlığı'nın kampında geçtiğimiz günlerde Malezya’ya gerçekleştirdiği ziyareti aktaran D-8 ruhunu yeniden canlandıracaklarını kaydetti. Malezya’da Vietnam, Sri Lanka, Tayland, Endonezya, Pakistan ve Filistin’in de aralarında bulunduğu 9 ülke heyetiyle yapılan toplantılarda ortak gündemin Gazze olduğunu ifade eden Genel Başkan Arıkan, "Herkesin "Gazze için bir şeyler yapılmalı" dediğini ama icraatın eksik kaldığını" ifade etti.

"SİYASET DEĞİL CİHAT YAPIYORUZ"

Arıkan burada yaptığı konuşmada siyaset değil cihat yaptıklarını, mücadele anlamına gelen cihat ruhu ile siyaset yürüttüklerini söyledi: "Biz siyaset yapmıyoruz, biz cihat yapıyoruz. Biz Ahmet, Mehmet başkan olsun mücadelesi değil, Milli Görüş’ü iktidara getirip İslam birliği kurmanın mücadelesini veriyoruz"

"KLAVYE MÜCAHİTLİĞİ YAPARAK HEYECAN OLMAZ"

Sadece sosyal medyada paylaşım yaparak mücadelenin yürütülemeyeceğini kaydeden Arıkan, "Tweet atarak, Facebook’ta paylaşım yaparak, klavye mücahitliği yaparak heyecan olmaz. Hocamızın tarif ettiği heyecan, Gençlik Kollarının, İlçe Gençlik Kolları kadrolarının tamam olması heyecanıdır" ifadelerini kullandı.