Mahkumlar cezaevinde zehirlendi! Validen açıklama
Yayınlanma:
Amasya'da 6 mahkum cezaevinde yedikleri yemekten zehirlendi. Vali Önder Bakan, olayla ilgili açıklama yaptı.
Amasya'da cezaevinde yemek yedikten sonra baş dönmesi ve karın ağrısı yaşayan 6 mahkum, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
6 MAHKUM ZEHİRLENDİ
Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yemek yiyen 6 mahkum mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti üzerine revire kaldırıldı.
Ardından da jandarma eşliğinde ambulanslarla Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
VALİ BAKAN'DAN AÇIKLAMA
Amasya Valisi Önder Bakan, mahkumlardan 4’ünün taburcu edildiğini, 2’sinin ise tedavisinin sürdüğünü ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak:DHA