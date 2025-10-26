Mahkumlar cezaevinde zehirlendi! Validen açıklama

Mahkumlar cezaevinde zehirlendi! Validen açıklama
Yayınlanma:
Amasya'da 6 mahkum cezaevinde yedikleri yemekten zehirlendi. Vali Önder Bakan, olayla ilgili açıklama yaptı.

Amasya'da cezaevinde yemek yedikten sonra baş dönmesi ve karın ağrısı yaşayan 6 mahkum, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

6 MAHKUM ZEHİRLENDİ

Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yemek yiyen 6 mahkum mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti üzerine revire kaldırıldı.

amasyada-6-mahkum-gida-zehirlenmesi-sup-982203-291628.jpg

Ardından da jandarma eşliğinde ambulanslarla Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

amasyada-6-mahkum-gida-zehirlenmesi-sup-982204-291628.jpg

Otobüs şoförü zehirlendi 44 yolcu ölümden döndüOtobüs şoförü zehirlendi 44 yolcu ölümden döndü

VALİ BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Amasya Valisi Önder Bakan, mahkumlardan 4’ünün taburcu edildiğini, 2’sinin ise tedavisinin sürdüğünü ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

amasyada-6-mahkum-gida-zehirlenmesi-sup-982206-291628.jpg

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak:DHA

Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Türkiye
Olaya giden ambulans devrildi! 3 yaralı
Olaya giden ambulans devrildi! 3 yaralı
Ankara'da acı olay! Baygın bulunan 2 çocuktan 1'i hayatını kaybetti
Ankara'da acı olay! Baygın bulunan 2 çocuktan 1'i hayatını kaybetti