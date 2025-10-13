Otobüs şoförü zehirlendi 44 yolcu ölümden döndü

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Ankara-Niğde otoyolunun Aksaray Babakonağı köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Mardin'e sefer yapan Mehmet Aslan (66) yönetimindeki 34 FEY 752 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, ardından devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İçerisinde 44 yolcunun bulunduğu otobüste, sürücü Mehmet Aslan ile birlikte bir muavin ve dört yolcunun yaralandığı tespit edildi. Yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"MOLADAKİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİM"

Hastanede tedavisi süren sürücü Mehmet Aslan, DHA'ya yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin gıda zehirlenmesi olduğunu iddia etti. Bolu'daki bir dinlenme tesisinde mola verdiklerini ve burada tavuk sote ile pilav yediğini belirten Aslan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

''Moladaki yemekten zehirlendim. Sonrasında seyir halindeyken bir anda bayılmışım. Araç kendi gittiği yere kadar gitti. Muavin de yatıyordu. O da koltuktan düşmüş. Ben de araç durana kadar baygın şekilde durmuşum. Bariyerlere çarptım. Öncesinde kendimi kötü hissettiğim için aracın süratini düşürmüştüm. Allah’tan, verilmiş sadakamız varmış. Süratim 100-105 olsaydı, otobüs 2-3 takla atardı. İleride biraz yüzüme su dökersem belki iyileşirim, demiştim. Tam o esnada bayılmışım. Yemeği yedikten sonra biraz bende rahatsızlık başladı. Buraya kadar gelmişim, tam burada etkisini göstermiş.''

Yetkililer, kazayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğünü bildirdi.