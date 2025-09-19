Mahkeme Saraçhane eylemleri kararını verdi

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanmasıyla başlayan protestoların 100. günü olan 1 Temmuz'da, CHP lider Özgür Özel'in Saraçhane'de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan 42 kişi gözaltına alınmış ve en büyüğü 2001 doğumlu olan 13 genç ise tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Cumhuriyet gazetesi muhabiri Engin Deniz İpek'in de bulunduğu 35 genç hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan iddianame hazırlamış, söz konusu iddianame İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Tutuklu 13 genç 3 Eylül'deki duruşmada tahliye edilmişti.

MAHKEME SARAÇHANE KARARINI VERDİ

35 sanıklı davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı.

Sanıklar ve avukatları hazır bulunduğu duruşmada mahkeme, derhal beraat talepleri ile gençleri darp eden polisler hakkında suç duyurusunda bulunulması taleplerinin reddine karar verildi.

Mahkeme ayrıca, savunmaların alınmış olması nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma 25 Şubat 2026 tarihine ertelendi.