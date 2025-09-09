Mahkeme kızıl geyik katliamına 'dur' dedi

Eskişehir Ekoloji Derneği’nin açtığı dava sonucunda, Eskişehir ve Kütahya’da 16 kızıl geyik ile bir Anadolu yaban koyununun avlanmasını öngören ihale durduruldu. Dernek üyeleri kararı “doğanın ve yaşam hakkının kazanımı” olarak değerlendirerek, “Yaban hayatı satılık değildir, bu karar doğanın ve yaşam hakkının bir kazanımıdır” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 22 Ağustos’ta av ihalesi açmıştı. Anadolu yaban koyunu için 1 milyon 800 bin TL, kızıl geyikler için ise 180 bin ile 440 bin TL arasında ücret belirlenmişti.

İhalenin duyurulmasının ardından Eskişehir Ekoloji Derneği, müdürlük önünde basın açıklaması yaparak av izninin iptalini istemişti. Dernek üyeleri, “Yaban hayatı satılık değildir, hayvanların yaşam hakkına fiyat biçilemez” diyerek tepki göstermişti.

Birgün'den Ezgi Can Ceylan'ın haberine göre; mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından Eskişehir Ekoloji Derneği şu açıklamayı yaptı:

"Devletin görevi doğayı ve canlıları korumaktır. Yaban hayvanlarını ihalelerle metalaştırmaya yönelik bu girişim hukuken de engellenmiştir. Bu karar, tüm doğa dostlarının mücadelesinin bir kazanımıdır"

Dernek, benzer ihalelerin diğer illerde de iptali için mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.