Mahkeme kararına rağmen işe alınmayan işçilerin çadırına polis müdahalesi

Artvin’in Şavşat ilçesinde, yerel seçimlerin ardından işten çıkarılan ve açtıkları davaları kazanmalarına rağmen işe geri alınmadıklarını belirten işçilerin eylemine polis müdahale etti.

Son yerel seçimlerde AKP’ye geçen Şavşat Belediyesi’nde 30 işçinin sözleşmesi yenilenmedi. İşten çıkarılan 29 işçi, işe iade talebiyle dava açtı. Şavşat Asliye Hukuk Mahkemesi, görülen davalardan birinde işçiyi haklı buldu. Ancak mahkeme kararına rağmen işçiler, bir aydan uzun süredir işe geri alınmadı.

Kararın uygulanmamasını protesto eden işçiler, belediye binası önünde eylem çadırı kurdu. Yaklaşık bir aydır süren eyleme bu sabah güvelik güçlerince müdahalede bulunuldu.

Belediye İş Sendikası Artvin-Rize Şube Başkanı Yaşar Kaspar, işçilerin mücadelesinin süreceğini belirterek, “Burada karda kışta çoluk çocuğun ekmeğini elinden alan, onların yerine siyasi yandaşlarını alan belediye başkanına karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Kaspar, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: