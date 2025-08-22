Mahkeme kararına rağmen işe alınmayan işçilerin çadırına polis müdahalesi

Mahkeme kararına rağmen işe alınmayan işçilerin çadırına polis müdahalesi
Yayınlanma:
Şavşat Belediyesi’nde işten çıkarılan ve iade davalarını kazanmalarına rağmen işe alınmadıklarını söyleyen işçilerin eylemine polis müdahale etti.

Artvin’in Şavşat ilçesinde, yerel seçimlerin ardından işten çıkarılan ve açtıkları davaları kazanmalarına rağmen işe geri alınmadıklarını belirten işçilerin eylemine polis müdahale etti.

Son yerel seçimlerde AKP’ye geçen Şavşat Belediyesi’nde 30 işçinin sözleşmesi yenilenmedi. İşten çıkarılan 29 işçi, işe iade talebiyle dava açtı. Şavşat Asliye Hukuk Mahkemesi, görülen davalardan birinde işçiyi haklı buldu. Ancak mahkeme kararına rağmen işçiler, bir aydan uzun süredir işe geri alınmadı.

Kararın uygulanmamasını protesto eden işçiler, belediye binası önünde eylem çadırı kurdu. Yaklaşık bir aydır süren eyleme bu sabah güvelik güçlerince müdahalede bulunuldu.

isci.jpg

Belediye İş Sendikası Artvin-Rize Şube Başkanı Yaşar Kaspar, işçilerin mücadelesinin süreceğini belirterek, “Burada karda kışta çoluk çocuğun ekmeğini elinden alan, onların yerine siyasi yandaşlarını alan belediye başkanına karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Kaspar, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İki gün önce kurmuş olduğumuz direniş çadırımız Şavşat'ın yetkilileri tarafından verilen talimatla kolluk kuvvetleri tarafından yırtılmıştır, toplanmıştır. İşçilerin haklı eyleminden mi korkuyorsunuz? Bu eylemler İzmir'de, Iğdır'da yasal, Şavşat'ta mı yasal değil? Sayın Kaymakam 'çadırı kaldırın eyleme devam edin, çadır kamusal alan' demiş. Evet yıkın biz yarın yenisini kurarız, onu da yıkın tekrar kurarız. Hodri meydan diyoruz. Elinizden geleni ardına koymayın. Emek mücadelesi sonuç alınana kadar devam edecek. Burada karda kışta çoluk çocuğun ekmeğini elinden alan belediye başkanı, onların yerine siyasi yandaşlarını alan belediye başkanına karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Arkadaşlarımızın mücadelesi hak yerini bulana kadar devam edecek. Bir çadırdan mı korktunuz?"

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türkiye
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi