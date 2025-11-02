Mahkeme kararına rağmen ihaleye çıkıldı! Yurttaşlar yeşil alanın betonlaşmasına karşı çadır nöbetinde

Ordu’nun Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi’nde eski çöp alanının, mahkeme kararına rağmen ihaleye çıkılarak İslam Enstitüsü inşaatı için betonlaştırılmasına karşı başlatılan çadır nöbeti sürüyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi’nde, eski çöp alanının Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek İslam Enstitüsü inşaatı için betonlaştırılmasına tepki gösteren yurttaşlar, bölgenin yeşil kalması için başlattıkları çadır nöbetini sürdürüyor.

DİYANETE DEVREDİLDİ

Söz konusu alanın, geçmişte Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından imara açıldığı, ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek İslam Enstitüsü inşaatı için ihaleye çıkarıldığı belirtildi.

ORÇEV, imar değişikliğine karşı açtığı davayı kazanarak Ordu İdare Mahkemesi’nden iptal kararı aldırmıştı. Ancak belediye, iptal kararına rağmen alanı Diyanet İşleri Başkanlığı’na devrederek yeniden ihale süreci başlattı. ORÇEV, bu ihalenin iptali için de dava açtı. Hukuki süreç Danıştay'da bulunuyor.

Çadır nöbetine katılan yurttaşlar, bölgenin “kuş cenneti” olarak korunmasını talep ediyor.

“İMARSIZ ALANA PROJE UYGULAMAYA ÇALIŞIYORLAR”

ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi avukat Haluk Türkmen, ANKA’ya yaptığı açıklamada, hukuki ve çevresel mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi:

“Bu batı yakasının denizle birleştiği noktada yaklaşık 30 yıl önce bir çöp döküm alanı vardı. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra buraya çöp dökülmesi durduruldu, üstü toprakla kapatılıp ağaçlandırıldı. Ancak doğru düzgün bir rehabilitasyon yapılmadı. Zamanla ırmak ağzı ve denizle birleşen bu bölge sulak alan statüsüne kavuştu. Kuşlar burada göç ve konaklama dönemlerinde yaşam alanı yarattı. Burası bir kuş cenneti haline geldi.”

Türkmen, belediye ve Diyanet arasında yapılan protokolle alanın külliye inşaatına açıldığını, ancak proje detaylarının dahi kamuoyuna açıklanmadığını ifade etti:

“İmarsız bir alana proje uygulamaya çalışıyorlar. Mahkeme kararları ortadayken yeniden ihaleye çıkıldı. Dava Danıştay’da olmasına rağmen burada hafriyat başlattılar. Bu durum hem mahalle sakinleri hem de Ordu için sağlık sorunu yaratıyor.”

“SONUÇ ALANA KADAR EYLEMİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkmen, alanın korunması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Süreç içerisinde dilediğimiz sonucu alana kadar oturma ve geceleme eylemimizi sürdüreceğiz. Bu eylemlilik sonucunda kazanımlarımız olacağına inanıyoruz ve duyarlı herkesi nöbetimize destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

