Mahkeme İBB borsasını doğrulayan iddianameyi kabul etti: Mücahit Birinci'nin hapsi istendi

'İBB Borsası' iddialarını doğrulayan Mücahid Birinci hakkındaki iddianame mahkemece kabul edildi. Birinci'nin 2 yıla kadar hapsi talep edildi.

İBB operasyonları başlamasından bu yana gündemi sarsan en önemli skandallardan birisi dosyadaki borsa iddiaları oldu. Nitekim soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamlarından Murat Kapki, AKP eski MKYK üyesi olan Mücahit Birinci'nin kendisinden tahliye vaadi ile 2 milyon dolar istediği önce CHP Lideri Özgür Özel tarafından açıklanmıştı.

MURAT KAPKİ'NİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE DAVA AÇILDI

İBB davası Silivri'de görülmeye devam ediyor. Sözcü'de yer alan habere göre dün beşinci haftanın 19'uncu duruşması görülürken, ilginç bir dava ortaya çıktı. İBB davası sanıklarından olan reklam şirketi sahibi Murat Kapki'yi cezaevinde ziyaret edip, serbest bırakılması karşılığında 2 milyon dolar rüşvet talep ettiği iddiasıyla eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci hakkında, "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapisle dava açıldı.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ

Savcılığın Birinci hakkında hazırladığı iddianame İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede şöyle denildi:

"Avukat Mücahit Birinci'nin; bu soruşturma kapsamında tutuklu bulunan müştekinin (Murat Kapki) vekilliğini üstlenmesi akabinde 31.07.2025 tarihinde ceza infaz kurumunda görüştüğü müştekiye, gerçeğe aykırı ifade vermesini ve yanında getirdiği ifadeyi imzalamasını isteyip, ifadeyi imzalaması halinde 2.000.000 Amerikan doları ücret karşılığında serbest bırakılacağına dair sözler söyleyip, garanti vermek suretiyle görevinin gereklerine aykırı hareket ettiği anlaşıldı."

GÖZALTINA ALINMADI SADECE İFADE VERDİ

AKP'li Mücahit Birinci, gündeme bomba gibi düşen skandalın ardından gözaltına alınmadı, adliyeye kendisi gidip konuyla ilgili ifade verdi ve tutuklanması da talep edilmeden serbest bırakıldı.

MURAT KAPKİ ETKİN PİŞMANLIK İFADESİNİ GERİ ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında önce etkin pişmanlık kapsamında ifade veren iş adamı Murat Kapki, kendisinden rüşvet almakla suçladığı Mücahit Bilici hakkında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak şikayette bulunmuştu. Kapki, daha sonra mahkemeye verdiği dilekçede "ailesini korumak ve tahliye edilmek" umuduyla ifade verdiğini bildirmiş, eski ifadelerini geri çekmişti.

ZİYARETİ ŞU SÖZLERLE AÇIKLAMIŞTI

Birinci'yi şikayet eden Kapki, Birinci'nin kendisini ziyaretini şu şekilde anlatmıştı:

"Savcıya üçüncü gidişim esasen Mücahit Birinci'nin bana yaptığı ahlaksız teklifi anlatmak amacındaydı. Anlattım da. Savcı beylere Mücahit Birinci'nin bana gelip, savcılığa yazdığım şikayet dilekçemde detayları mevcut olan konulardaki iftiraları atmamı ve 2 milyon dolar vermemi söylediğini, bu sayede tahliye olabileceğimi söylediğini anlattım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

