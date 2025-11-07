Maganda aile hem motosikletliye hem yardım edenlere saldırdı! O anlar kamerada

Ataşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve oğulları, birden yola atladıkları için kendilerine tepki gösteren motosikletliye saldırdı. Motosikletliyi tekme tokat darbeden maganda aile, o sırada yoldan geçen ve yaralanan motosikletliye yardım etmek isteyen sağlık çalışanı ile çevredekilere de saldırdı.