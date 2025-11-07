Maganda aile hem motosikletliye hem yardım edenlere saldırdı! O anlar kamerada

Yayınlanma:
Ataşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve oğulları, birden yola atladıkları için kendilerine tepki gösteren motosikletliye saldırdı. Motosikletliyi tekme tokat darbeden maganda aile, o sırada yoldan geçen ve yaralanan motosikletliye yardım etmek isteyen sağlık çalışanı ile çevredekilere de saldırdı.

Olay, dün İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve iki oğlu yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada aniden yola çıkan kadına tepki gösteren motosiklet sürücüsüyle taraflar arasında tartışma çıktı.

Kaza değil kuralsızlık! Kırmızı ışıkta geçti: Çarptığı motosikletli ölümle pençeleşiyorKaza değil kuralsızlık! Kırmızı ışıkta geçti: Çarptığı motosikletli ölümle pençeleşiyor

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Motosikletlinin tepkisine sinirlenen kadının oğulları, “Nasıl küfür edersin" diyerek saldırdı. Motosikletlinin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kardeşin motosikletliye tekme tokat saldırdığı, çevredekilerin araya girmeye çalıştığı görüldü.

MAGANDA AİLE YARDIM EDENLERE DE SALDIRDI

O sırada yoldan geçen bir sağlık ekibi durarak yaralanan motosiklet sürücüsüne müdahale etti. Motosiklet sürücüsü, olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak şikayette bulunduğu esnada saldırgan grup bu kez motosikletliye yardım etmeye çalışanlara da saldırdı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Olay anı saniye saniye motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Türkiye
Akraba aileler arasında ölümlü kavga! 4 kişi tutuklandı
Akraba aileler arasında ölümlü kavga! 4 kişi tutuklandı
Valilik açıkladı: Hatay'daki depremde 1 kişi balkondan atladı!
Valilik açıkladı: Hatay'daki depremde 1 kişi balkondan atladı!
Vali açıkladı: 80 bin Suriyeli ülkesine döndü
Vali açıkladı: 80 bin Suriyeli ülkesine döndü