Maden patronlarına müjde (!) Talanın önü açıldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı “Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, ormanlarda maden arama ve işletme izinleri, ruhsat ve rödövans süreleri dikkate alınarak Bakanlık tarafından uygun görülen işletmelere verilecek.

UZUN YILLAR BOYUNCA FAALİYET YÜRÜTEBİLECEKLER!

Önemli değişikliklerden biri ise rezervin bitmediğine dair belge alınması halinde rehabilitasyon şartının aranmayacak olması. Bu düzenlemeyle şirketler, “rezerv var” gerekçesiyle ormanlık alanı teslim etmeden uzun yıllar boyunca faaliyetlerini sürdürebilecek.

ŞİRKETLERİN ÖNÜ AÇILIYOR

Birgün'e konuşan Avukat Mehmet Horuş, değişikliğin Torba Yasa ile hız kazanan sermaye yanlısı politikaların devamı niteliğinde olduğunu belirtti. Horuş, “Son dönemde şirketlere kolaylık sağlayan ve denetim mekanizmalarını devre dışı bırakan düzenlemeler peş peşe geliyor. Bugün yayımlanan yönetmelik de bunun açık bir örneği. Artık maden ruhsatları, diğer izinlerin de önüne geçerek şirketler için adeta bir garanti belgesine dönüştü. ÇED süreci devre dışı bırakılıyor, rehabilitasyon ya da yeniden izin aşamalarından bahsedilmiyor. MAPEG’in vereceği tek bir yazı, faaliyet için yeterli sayılıyor” ifadelerini kullandı.