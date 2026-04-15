Madde bağımlısı genç evi ateşe verdi: Babasını arayarak itiraf etti

Edirne'nin Keşan ilçesinde; ailesiyle birlikte yaşayan, madde bağımlısı olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen 23 yaşındaki Y.Y., evde kimsenin bulunmadığı sırada eşyaları tutuşturarak yangın çıkardı.

Olayın ardından babası R.Y.'yi telefonla arayan Y.Y., evi yaktığını itiraf ederek babasından gelip yangını söndürmesini istedi.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İhbar üzerine Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Zati Yörüker Caddesi'ndeki adrese polis, itfaiye, AFAD, TREDAŞ, GAZDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sararken; binanın giriş katında mahsur kalan bir kadın, çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

EVİ YAKAN GENCE ÇEVREDEKİLERDEN TEPKİ

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü. Yangın sonucu evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmaları sırasında evin önüne gelen şüpheli Y.Y.’ye babası R.Y. ve çevredekiler tepki gösterdi.

Y.Y., polis tarafından gözaltına alındı.

Baba R.Y., oğlunun tedavi olmak istemediğini ve daha önce de kendisine evi yakacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu öne sürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)