29 yaşındaki Sedat "Sıfır Yer Çekimi" aletinden düşüp ölmüştü! İki tutuklama geldi

Edirne’de 29 yaşındaki Sedat Çoktaş’ın lunaparkta "Sıfır Yer Çekimi" adlı eğlence aletinden savrularak hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak gözaltına alınan işletme sahibi H.K. ile çalışan E.K. tutuklandı.

Olay, önceki akşam Lozan Caddesi üzerinde, Tunca ve Meriç köprüleri arasında kurulu lunaparkta gerçekleşti. Eğlence aletine binen Sedat Çoktaş, "Sıfır Yer Çekimi" sırasında yerinden fırladı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu fark eden görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Çoktaş, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri, lunaparkta güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığını araştırmak üzere inceleme başlattı. Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından lunapark sahibi ile birlikte 5 çalışanın ifadeleri alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan işletmeci H.K. ve çalışan E.K., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)