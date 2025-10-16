Lösemili çocuk için yardım toplanacağı yalanıyla kandırdılar: 11 tutuklu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılara yönelik çalışma başlatıldı.

İnternette arsasının satıldığını gördü: 1,5 milyon avroluk dolandırıcılık böyle ortaya çıktı

Yapılan çalışmalar kapsamında, kendilerini farklı illerin belediye başkan yardımcısı olarak tanıtan kişilerin, lösemi hastası bir çocuk için belediye tarafından yardım toplandığı yalanıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Kimlikleri tespit edilen 17 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise, suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 700 lira, 488 bin lira değerinde 86 gram altın ele geçirildi.

11’İ TUTUKLANDI!

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 11'i, çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.