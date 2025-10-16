İnternette arsasının satıldığını gördü: 1,5 milyon avroluk dolandırıcılık böyle ortaya çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, 1,5 milyon avro değerindeki arsayı sahte kimlik ve pasaportla başkasına sattıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Almanya’da yaşayan 68 yaşındaki Ümmü Demirkıran, Alanya’nın Kestel Mahallesi’ndeki 958 metrekarelik arsasının bilgisi dışında el değiştirdiğini öne sürdü.

DOLANDIRICILIĞI TESADÜFEN FARK ETTİ

Bir emlak sitesinde arsasının satış ilanını gören Demirkıran, tapu kayıtlarını incelediğinde taşınmazın 28 Mart 2025’te M.Y.Ö. isimli kişiye devredildiğini öğrendi.

Durumu araştırmak üzere Türkiye’ye gelen Demirkıran, arsasının kendi adına düzenlenmiş ancak başka bir kişiye ait fotoğraf bulunan pasaport ve kimlikle satış yapıldığını öne sürdü. Satışın iptali için dava açan Demirkıran’ın şikâyeti üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri soruşturma başlattı.

Yapılan incelemede, Türkmenistan uyruklu A.J.’nin sahte kimlikle satış işlemini gerçekleştirdiği ve arsayı 24 milyon liraya M.Y.Ö.’ye devrettiği tespit edildi.

ÖRGÜTLÜ DOLANDIRICILIK AĞI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, sahte belgeleri düzenleyen ve satış sürecini organize eden bir dolandırıcılık ağına ulaştı. Aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen H.K. (53) ile F.O. (53), S.O. (39), A.K. (51), A.J. (49) ve avukat V.V.’nin (38) bulunduğu 6 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

3 NOKTADA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Antalya, İstanbul ve Samsun’da belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen KOM ekipleri, aramalarda bir tabanca, şarjörü, 8 mermi ve 6 cep telefonu ele geçirdi.

Sahte ilanlara karşı yeni önlem: Kimlik doğrulaması yapmayan sitelere milyonluk ceza

Alanya’da yakalanan A.J., A.K., F.O. ve S.O. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, H.K. ve avukat V.V. de yakalandıkları illerde adliyeye sevk edildiği ifade edildi.