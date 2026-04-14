Liselilerin tartışması kanlı bitti: 12'nci sınıf öğrencisi akranını bıçakladı

Olay, sabah saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan bir lisenin çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı okulda 12’nci sınıf öğrencisi olan M.B.P. ile H.Z. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.B.P., yanındaki bıçağı çıkararak H.Z.’ye saldırdı.

YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçak darbeleriyle yaralanan H.Z., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Arkadaşını bıçakla yaralayan M.B.P., polis ekipleri tarafından olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli öğrencinin işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)