Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı

Yayınlanma:
Hataylı üreticinin baş belası Akdeniz sineklerine karşı çalışma başlatan liseli öğrencilerin pet şişe tuzağı çalıştı. Basit bir yöntemle sonuca giden öğrencilerin projesi mahsulü zarar gören üreticiye çare oldu.

Tarımda önemli boyutta ekonomik zararlara yol açan Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede çözüm liseli öğrencilerden geldi.

Çiftçinin başına bela olan sineklere karşı proje hazırlayan lise öğrencileri, kimyasal içermeyen maddeler ve pet şişeleri kullanarak yaptığı tuzaklarla çözüm buldu.

LİSELİLERİN PET ŞİŞE TUZAĞI ÇALIŞTI

Samandağ ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, tarımsal ihracatta ciddi ekonomik zararlara yol açan Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için proje hazırladı. Felsefe öğretmeni Zihni Berrak'ın danışmanlığında, tarım zararlısına kimyasal madde kullanmadan müdahale eden öğrenciler, gazlı içecek, şeker, maya ve yapıştırıcı kullanarak pet şişeler hazırladı.

liselilerin-pet-sise-tuzagi-calisti-2.jpg

Hazırladıkları ürünü okul bahçesinde deneyen öğrenciler, sinek tuzaklarının başarılı olduğunu tespit etti. Öğrencilerin ürünlerini çiftçiler de kullanmaya başladı.

liselilerin-pet-sise-tuzagi-calisti-3.jpg

Proje hakkında bilgi veren Berrak, "Amacımız, çiftçilerimizin sinekle doğal yöntemlerle mücadele etmesini sağlamak ve sinek popülasyonunu azaltmaktır. Hiçbir kimyasal kullanmamaya özen gösteriyor, elimizden geleni yapıyoruz. Sinekler kullandığımız doğal malzemelerin kokusuna ve lezzetine kapılıyor, tuzağa giriyor. Bu projeyi öğrencilerimizle birlikte hazırladık ve tüm çiftçilerimizin bu projeye katılmasını istiyoruz" dedi.

SİNEĞİN İZİ KALMADI

Çiftçi Abdullah Şener ise "Bu projeyi kendi bahçemde deneyerek büyük bir verim aldım. Şu anda mandalina hasadı yapılıyor, tüccarlara soruyorum; 'Bir tane bile sinek izi yok, meyveler tertemiz' diyorlar. Zihni hocamdan ve öğrencilerimizden Allah razı olsun, bu projeyi hazırladılar. Tüm Samandağ halkına da çağrım şudur; herkes çiftçiliği bu şekilde, organik yöntemlerle yapsın. Hem bizim için daha sağlıklı olur hem de ürünlerin piyasada satışı daha iyi olur" diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

