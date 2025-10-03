Liseli genç yoğun bakımda! Müdür ve yardımcıları açığa alındı

Yayınlanma:
Çanakkale'de 14 yaşındaki lise öğrencisi M.D.Y. sınıf arkadaşını Y.C. tarafından ayağına bastığı gerekçesiyle acımasızca darbedilmişti. Öğrencinin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı açığa alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 14 yaşındaki Y.C. tarafından acımasızca dövülen M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Tutkalanan 14 yaşındaki saldırganın, sınıf arkadaşını ayağına bastığı gerekçesiyle hastanelik ettiği öne sürülmüştü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı açığa alındı.

SINIF ARKADAŞINI FECİ ŞEKİLDE DARBETTİ

25 Eylül'de İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iddiaya göre; M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y.'ye yumruk attı. Aldığı darbeyle başını sıraya çarpan M.D.Y. yere düştü. Y.C. yerdeki M.D.Y.'yi tekmeleyip, yumruklayarak darbetti. Nöbetçi öğretmen, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

yeni-proje-4.jpg
M.D.Y.

Gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi. M.D.Y.'nin duran kalbi ambulansta yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Önce Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edildi.

lise-ogrencisinin-darbedildigi-sorusturm-945503-280817.jpg
Sınıf arkadaşını acımasızca darbeden saldırgan Y.C.

Sınıf arkadaşını hastanelik etti nedenini duyan 'pes' dedi!Sınıf arkadaşını hastanelik etti nedenini duyan 'pes' dedi!

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Y.C., 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

MÜDÜR VE YARDIMCILARI AÇIĞA ALINDI

Olayın ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı tedbiren açığa alındı.

Kaynak:DHA

