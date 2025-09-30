Sınıf arkadaşını hastanelik etti nedenini duyan 'pes' dedi!

Sınıf arkadaşını hastanelik etti nedenini duyan 'pes' dedi!
Yayınlanma:
Çanakkale Biga'da Y.C. (14), 'ayağına bastığı' gerekçesiyle sınıf arkadaşı M.D.Y.'yi (14) döverek hastanelik etti. M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği tespit edilirken, gözaltına alınan Y.C. tutuklandı.

Çanakkale Biga'da 25 Eylül'de saat 15.30 sıralarında Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre; M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y. yumruk attı.

Aldığı darbeyle başını sıraya çarpan M.D.Y. yere düştü. Y.C. yerdeki M.D.Y.'yi tekmeleyip, yumruklayarak darbetti. Nöbetçi öğretmen, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi. M.D.Y.'nin duran kalbi ambulansta yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Önce Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edildi.

Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüsTartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs

Akran zorbalığının adresi Konya! Sınıf arkadaşının boğazını sıktığı Yusuf, yoğun bakımdaAkran zorbalığının adresi Konya! Sınıf arkadaşının boğazını sıktığı Yusuf, yoğun bakımda

GÖZALTINA ALINAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Y.C., 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

canakkale-ayagina-basan-sinif-arkadasi-939729-279049.jpg

'VAHŞİCE BİR SALDIRI'

Zonguldak'tan geçen yıl ailesini Karabiga'ya getirdiğini belirten Hasan Y., "Oğlum M.D.Y.'yi ilkokul tamamladıktan sonra lise eğitimi için İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yazdırdım. Olay, çocuğuma yapılan vahşice bir saldırı. Son ders ziline girmeden önceki teneffüs arasında gerçekleşen bir saldırı. Sadece çocuğum yanlışlıkla diğer çocuğun ayağına bastığı için gerçekleşen bir hadise. Bildiklerimiz bu kadar. Çocuğum şu an yoğun bakımda. Hayati mücadelesi devam ediyor. Durumun kritik olduğunu doktorlar açıkladı. Başka çocukların başına gelmesini istemiyorum. Üzgünüz, bekliyoruz" dedi.

"İLAÇLARI KESTİKLERİ HALDE UYANMIYOR"

Anne Çiğdem Y. ise "İlaçları kestikleri halde çocuğum uyanmıyor. Allah'tan gelse her şeye razıyım ama çocuğumun bu durumu bir caninin elinden geldiği için çok üzgünüm. Çocuğumun başına böyle bir şey geldi, başkalarınınkine gelmesin. Bu akran zorbalığına bir çare bulunsun istiyorum. Çocuğumu çok zorluklarla dünyaya getirdim; orada yatmasına dayanamıyorum. Çok anneci bir çocuktu. Bir karıncayı bile incitmezdi. Oğluma bunu yapanın en ağır cezayı almasını istiyorum. Bunun için elimden gelenin yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Türkiye
İsmail Beşikçi’nin sağlık durumu hakkında açıklama
İsmail Beşikçi’nin sağlık durumu hakkında açıklama
Marmaray'da çocuklarının yanındaki babanın burnunu kırmıştı: O saldırganın cezası belli oldu
Marmaray'da çocuklarının yanındaki babanın burnunu kırmıştı: O saldırganın cezası belli oldu
Türkiye'nin yüzde 81'i yaşam biçimine müdahale kaygısı yaşıyor!
Türkiye'nin yüzde 81'i yaşam biçimine müdahale kaygısı yaşıyor!