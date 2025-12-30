Lise öğrencisinin gözü 3 liralık hırsa kurban gitti: Kağıt üstünde yasak sokakta serbest:

Lise öğrencisinin gözü 3 liralık hırsa kurban gitti: Kağıt üstünde yasak sokakta serbest:
Yayınlanma:
Konya'da Fen Lisesi öğrencisi Mustafa Damkacı'nın geleceği, denetimsiz piyasanın "maliyet hesabı"na çarptı. Üreticilerin kâr marjını artırmak için karton yerine sert plastik kullandığı ve yasak olmasına rağmen tezgahlarda satılan torpil, şarapnel etkisi yaratarak 16 yaşındaki genci ciddi görme kaybıyla yüz yüze bıraktı.

Konya'da Karatay Fen Lisesi’nin 11. sınıf sıralarında akademik geleceğini inşa eden 16 yaşındaki Mustafa Damkacı için 23 Aralık akşamı, asırlardır süren bir geleneğin parçası olarak başlamıştı. Konya’da "Şivlilik" olarak bilinen ve çocukların fener alayı eşliğinde şeker topladığı bu kutlama, Damkacı için Sivaslı Ali Kemal Parkı’nda, maliyeti sadece birkaç lira olan sert plastikten mamul bir patlayıcının yarattığı karanlıkla son buldu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nin acil servisine kaldırılan genç öğrencinin sol gözündeki görme yetisi, şu an yerini belirsizliğe ve yoğun bir iç kanamaya bırakmış durumda. Olay, sadece bir "kaza" olarak değil, denetimsiz piyasa koşullarında üretilen patlayıcıların çocukların erişimine ne kadar açık olduğunun somut bir kanıtı olarak kayıtlara geçti.

69539774d8089077c6442f49.jpg

ÜRETİM MALİYETİ VE 'ŞARAPNEL' ETKİSİ

Damkacı’nın tedavisi sürerken, operasyonu yürüten Op. Dr. Mehmet Adam’ın tespitleri, eğlence sektöründeki üretim standartlarındaki tehlikeli değişimi gözler önüne serdi.

Doktor Adam’a göre, 10-15 yıl önce karton malzemeyle kaplanan ve yaralayıcılığı sınırlı olan "torpil" benzeri patlayıcılar, son yıllarda maliyetleri düşürmek ve üretimi hızlandırmak adına sert plastikle kaplanmaya başlandı. Bu endüstriyel tercih, basit bir patlayıcıyı, patlama anında etrafa saçılan ve vücuda saplanan bir şarapnele dönüştürüyor.

Damkacı’nın gözüne isabet eden de işte bu sert plastik parçalardan biriydi. Op. Dr. Adam, mevcut durumu şu tıbbi gerçeklikle özetledi:

"Hastamız çok ciddi bir göz içi kanamayla geldi. Şu anda görmüyor. Gözün arkasında, retinasında veya lensinde kalıcı bir hasar olup olmadığını kanamadan dolayı henüz belirleyemiyoruz. Durumunu yatarak izliyoruz."

69539774d8089077c6442f45.jpg

'YASAK' ETİKETLİ ÜRÜNE ERİŞİM KOLAYLIĞI

Olayın ardından hastane koridorlarında bekleyen anne Naciye Damkacı’nın ifadeleri, kağıt üzerindeki yasaklar ile sokaktaki ticari gerçeklik arasındaki uçurumu ortaya koydu. "Güya yasak deniliyor ama yasak olmadığını görüyoruz" diyen anne Damkacı, yasal düzenlemelere rağmen çocukların bu tehlikeli maddelere erişiminin denetlenemediğine dikkat çekti.

Fen Lisesi öğrencisi olan oğlunun şu an sınav salonunda olması gerektiğini hatırlatan anne, "Yasak olan bir şey nasıl bu kadar rahat üretilip satılabiliyor?" sorusunu yönelterek, yasa koyucuları ve denetçileri göreve çağırdı. Mustafa Damkacı ise yaşadığı o anı, "Patlamayı önce burnumda hissettim, sonra gözümü yaraladı ve yere yığıldım. Yoktan bir sebepten dolayı gözüm bu hale geldi" sözleriyle anlattı.

Eve dönüş yolunda kaza: Liseli genç hayatını kaybettiEve dönüş yolunda kaza: Liseli genç hayatını kaybetti

3-5 LİRALIK EĞLENCENİN KALICI MALİYETİ

Tıbbi müdahale sürerken, sağlık profesyonelleri her bayram ve kutlama döneminde benzer vakalarla karşılaştıklarını ve sayıların azalmadığını belirtiyor. Op. Dr. Adam, mesleki tecrübesine dayanarak, "yoldan geçen masum çocukların" uzuvlarını kaybetmesine neden olan bu döngünün tek çözümünün üretim ve satışın kesin olarak yasaklanması olduğunu vurguladı.

Doktorun yaptığı maliyet analizi ise olayın trajik boyutunu özetler nitelikteydi:

"Bu çocuklar, 3-5 liralık bir eğlence için hayatlarının geri kalanını engelli olarak geçirebiliyorlar. Uzuv kaybı olmasa bile yaşanan stres ömür boyu bir ders niteliği taşıyor; ancak bu dersi çocukların yaralanma sayısını sıfıra indirerek topluma yaymak zorundayız."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Türkiye
Osmaniye'deki IŞİD operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Osmaniye'deki IŞİD operasyonunda 9 kişi tutuklandı
İstanbul'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
İstanbul'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
Gıda teröründe 2025 raporu: Ceza yağdı
Gıda teröründe 2025 raporu: Ceza yağdı