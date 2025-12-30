Boğaz'da tehlikeli dakikalar! Dümen arızası yaşayan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

İstanbul Boğazı’nda deniz trafiğini kısa süreli etkileyen bir arıza yaşandı. Karadeniz’den Boğaz’a seyir halindeyken dümen arızası meydana gelen EGE M adlı kargo gemisi, yapılan müdahalenin ardından güvenli bir bölgeye alındı. Olay sonrası Boğaz’daki geçişler kontrollü şekilde yeniden normale döndü.

Karadeniz açıklarından Boğaz’a giriş yapan, 190 metre boyundaki Liberya bayraklı gemide Beşiktaş açıklarında dümen arızası yaşandı.

GEMİ TRAFİĞİ GEÇİCİ SÜRELİĞİNE ASKIYA ALINDI

Yapılan kontroller sonrası arızayı kendi imkanlarıyla onaran gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin refakatiyle Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirledi. Olay nedeniyle geçici olarak askıya alınan Boğaz’daki deniz trafiği, geminin güvenli şekilde demirlemesinin ardından yeniden normale döndü.