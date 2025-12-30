Boğaz'da tehlikeli dakikalar! Dümen arızası yaşayan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

Yayınlanma:
İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında dümen arızası yaşayan EGE M adlı kargo gemisi, Kıyı Emniyeti refakatinde Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirletildi. Geçici olarak durdurulan deniz trafiği bir süre sonra normale döndü.

İstanbul Boğazı’nda deniz trafiğini kısa süreli etkileyen bir arıza yaşandı. Karadeniz’den Boğaz’a seyir halindeyken dümen arızası meydana gelen EGE M adlı kargo gemisi, yapılan müdahalenin ardından güvenli bir bölgeye alındı. Olay sonrası Boğaz’daki geçişler kontrollü şekilde yeniden normale döndü.

İstanbul'da korkutan yangın: Dumanlar Boğaz'ı kapladıİstanbul'da korkutan yangın: Dumanlar Boğaz'ı kapladı

Karadeniz açıklarından Boğaz’a giriş yapan, 190 metre boyundaki Liberya bayraklı gemide Beşiktaş açıklarında dümen arızası yaşandı.

GEMİ TRAFİĞİ GEÇİCİ SÜRELİĞİNE ASKIYA ALINDI

Yapılan kontroller sonrası arızayı kendi imkanlarıyla onaran gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin refakatiyle Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirledi. Olay nedeniyle geçici olarak askıya alınan Boğaz’daki deniz trafiği, geminin güvenli şekilde demirlemesinin ardından yeniden normale döndü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Türkiye
Van'da ölümlü kazada karar: 16 yaşındaki sürücüye 6 yıl hapis
Van'da ölümlü kazada karar: 16 yaşındaki sürücüye 6 yıl hapis
İliç'teki faciada yakınlarını kaybedenler 'adalet' için yürüyecek
İliç'teki faciada yakınlarını kaybedenler 'adalet' için yürüyecek
İstinafın CHP Kurultayı kararının anlamı nedir? CHP'nin avukatı iki ihtimali açıkladı
İstinafın CHP Kurultayı kararının anlamı nedir? CHP'nin avukatı iki ihtimali açıkladı