Bu kareler bir filmden değil! Onlarca gemi şehir açıklarına demirledi

Bu kareler bir filmden değil! Onlarca gemi şehir açıklarına demirledi
Yayınlanma:
Küresel tedarik zincirinin çarkları Sinop açıklarında durdu. Fırtına nedeniyle limana yanaşamayan uluslararası yük gemileri, açık denize demir atarak rüzgarın dinmesini bekliyor. Çelik gövdelerin doğa karşısındaki çaresizliği ve lojistikteki zorunlu mola, havadan görüntülendi.

Sinop açıklarında uçurulan bir dronun kamerasından yansıyan görüntülerde, Karadeniz’in grileşen suları üzerinde hareketsiz duran devasa çelik gövdeler, fırtınanın ortasında mahsur kalmış metal adacıkları andırıyordu. Normal şartlarda küresel tedarik zincirinin işleyen dişlileri olarak limanlara yanaşması ve yüklerini boşaltması gereken bu uluslararası gemiler, doğanın koyduğu engelin aşılmasını bekliyor.

Karadeniz’de etkisini artıran şiddetli fırtına, sadece günlük yaşamı değil, bölgenin deniz ticaretindeki akışını da fiziksel olarak durdurdu.

ekran-goruntusu-2025-12-30-154216.jpg

LOJİSTİK HATTINDA 'ZORUNLU' MOLA

Uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda gemi için Sinop, bir varış noktası olmaktan çıkıp, zorunlu bir sığınak haline geldi. Meteorolojik verilerin işaret ettiği sert rüzgarlar ve yükselen dalga boyu, gemi kaptanlarını risk almamaya ve açık denizde demirlemeye itti.

Liman sahasına yanaşmanın yarattığı güvenlik riskleri nedeniyle açıkta bekleyen gemiler, taşıdıkları tonlarca yükle birlikte ticaretin yeniden başlaması için fırtınanın dinmesini bekliyor.

sinop.jpg

HAVADAN GÖRÜNTÜLENEN BEKLEYİŞ

Sinop semalarında dolaşan dronun kaydettiği görüntüler, fırtınanın deniz trafiği üzerindeki etkisini somut bir şekilde gözler önüne serdi. Görüntülerde, irili ufaklı çok sayıda şilebin, güvenli mesafelerde demir atarak pruvalarını rüzgara döndüğü ve hareketsiz şekilde beklediği görülüyor.

Meteoroloji raporlarına göre fırtınanın etkisini kaybetmesi beklenirken, milyonlarca dolarlık yükü taşıyan bu gemilerin motorlarını yeniden çalıştırması ve liman operasyonlarının normale dönmesi, tamamen doğanın izin vermesine bağlı kalmış durumda.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Türkiye
Van'da ölümlü kazada karar: 16 yaşındaki sürücüye 6 yıl hapis
Van'da ölümlü kazada karar: 16 yaşındaki sürücüye 6 yıl hapis
İliç'teki faciada yakınlarını kaybedenler 'adalet' için yürüyecek
İliç'teki faciada yakınlarını kaybedenler 'adalet' için yürüyecek
İstinafın CHP Kurultayı kararının anlamı nedir? CHP'nin avukatı iki ihtimali açıkladı
İstinafın CHP Kurultayı kararının anlamı nedir? CHP'nin avukatı iki ihtimali açıkladı