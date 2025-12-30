Bu kareler bir filmden değil! Onlarca gemi şehir açıklarına demirledi

Sinop açıklarında uçurulan bir dronun kamerasından yansıyan görüntülerde, Karadeniz’in grileşen suları üzerinde hareketsiz duran devasa çelik gövdeler, fırtınanın ortasında mahsur kalmış metal adacıkları andırıyordu. Normal şartlarda küresel tedarik zincirinin işleyen dişlileri olarak limanlara yanaşması ve yüklerini boşaltması gereken bu uluslararası gemiler, doğanın koyduğu engelin aşılmasını bekliyor.

Karadeniz’de etkisini artıran şiddetli fırtına, sadece günlük yaşamı değil, bölgenin deniz ticaretindeki akışını da fiziksel olarak durdurdu.

LOJİSTİK HATTINDA 'ZORUNLU' MOLA

Uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda gemi için Sinop, bir varış noktası olmaktan çıkıp, zorunlu bir sığınak haline geldi. Meteorolojik verilerin işaret ettiği sert rüzgarlar ve yükselen dalga boyu, gemi kaptanlarını risk almamaya ve açık denizde demirlemeye itti.

Liman sahasına yanaşmanın yarattığı güvenlik riskleri nedeniyle açıkta bekleyen gemiler, taşıdıkları tonlarca yükle birlikte ticaretin yeniden başlaması için fırtınanın dinmesini bekliyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENEN BEKLEYİŞ

Sinop semalarında dolaşan dronun kaydettiği görüntüler, fırtınanın deniz trafiği üzerindeki etkisini somut bir şekilde gözler önüne serdi. Görüntülerde, irili ufaklı çok sayıda şilebin, güvenli mesafelerde demir atarak pruvalarını rüzgara döndüğü ve hareketsiz şekilde beklediği görülüyor.

Meteoroloji raporlarına göre fırtınanın etkisini kaybetmesi beklenirken, milyonlarca dolarlık yükü taşıyan bu gemilerin motorlarını yeniden çalıştırması ve liman operasyonlarının normale dönmesi, tamamen doğanın izin vermesine bağlı kalmış durumda.