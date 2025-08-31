Leyleklerde göç hareketliliği başladı

Yozgat'ta özellikle hububat ekiminin yoğun olduğu ve sulak alanlara yakın köylerde, elektrik direkleri, çatılar, cami kubbeleri ve ağaçlar üzerine yuva yapan leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte yuvalarına geri döndü. Bu yıl da yavrularını büyütmeye devam eden leylekler, görenleri hayran bırakıyor.

KURAKLIK LEYLEKLERİ ETKİLEDİ

Ancak yaşanan kuraklık, leylekleri de olumsuz etkiledi. Hem sulak alanları hem de hasat edilmiş tarlaları aynı anda bulmakta zorlanan leylekler, beslenebilecekleri alanları tercih etti. Toplu halde bulundukları alanlarda beslenen leylekler, yavrularına göç öncesi uçma eğitimi verirken görüntülendi.

"LEYLEKLER BU SENE AŞIRI ÇOK"

Yozgat Merkez-Yerköy ilçesi arasındaki yerleşim alanlarının yakınlarındaki tarım alanlarında sulama yapan Mustafa Özçelik isimli genç, bu yıl leylek popülasyonunun oldukça fazla olduğunu ifade etti.

Özçelik, leyleklerin yavrularıyla birlikte gün boyu sulak alanlarda ve hasat edilen tarlalarda kaldığını belirtti:

"Bu tarlalarda çalışıyoruz. Sabah geliyoruz, leylekleri görüyoruz. Akşam üzeri leylekler buradan uçuyorlar, gidiyorlar. Burada yol olduğu için fotoğraf çekmeye iniyor bazı kişiler. Leylekler bu sene aşırı derecede çok burada" dedi.