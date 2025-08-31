Leyleklerde göç hareketliliği başladı

Leyleklerde göç hareketliliği başladı
Yayınlanma:
Yozgat’ta kuraklık nedeniyle sulak alan ve tarlaları bulmakta zorlanan leylekler, yuvalarında yavrularını büyütmeye devam ediyor. Toplu halde beslenen leylekler, göç öncesi uçma eğitimi verirken görüntülendi.

Yozgat'ta özellikle hububat ekiminin yoğun olduğu ve sulak alanlara yakın köylerde, elektrik direkleri, çatılar, cami kubbeleri ve ağaçlar üzerine yuva yapan leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte yuvalarına geri döndü. Bu yıl da yavrularını büyütmeye devam eden leylekler, görenleri hayran bırakıyor.

KURAKLIK LEYLEKLERİ ETKİLEDİ

Ancak yaşanan kuraklık, leylekleri de olumsuz etkiledi. Hem sulak alanları hem de hasat edilmiş tarlaları aynı anda bulmakta zorlanan leylekler, beslenebilecekleri alanları tercih etti. Toplu halde bulundukları alanlarda beslenen leylekler, yavrularına göç öncesi uçma eğitimi verirken görüntülendi.

"LEYLEKLER BU SENE AŞIRI ÇOK"

Yozgat Merkez-Yerköy ilçesi arasındaki yerleşim alanlarının yakınlarındaki tarım alanlarında sulama yapan Mustafa Özçelik isimli genç, bu yıl leylek popülasyonunun oldukça fazla olduğunu ifade etti.

Özçelik, leyleklerin yavrularıyla birlikte gün boyu sulak alanlarda ve hasat edilen tarlalarda kaldığını belirtti:
"Bu tarlalarda çalışıyoruz. Sabah geliyoruz, leylekleri görüyoruz. Akşam üzeri leylekler buradan uçuyorlar, gidiyorlar. Burada yol olduğu için fotoğraf çekmeye iniyor bazı kişiler. Leylekler bu sene aşırı derecede çok burada" dedi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Kaskı fırlayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaskı fırlayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
5G'nin devreye gireceği tarih açıklandı
5G'nin devreye gireceği tarih açıklandı
Aydın 3 gündür yanıyor!
Aydın 3 gündür yanıyor!