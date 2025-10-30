KYK yurdunda genç kadın yaşamına son verdi: Bugün olmasa bir gün olacaktı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı kız yurdunda kalan Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencisi Azra Dorak, bugün yaşamına son verdi.

Olay, yurtta kalan öğrenciler arasında büyük üzüntüye yol açtı. Görgü tanıklarının ifadesine göre Dorak, namaz kıldıktan sonra 3. kattan atlayarak intihar etti. Geride bıraktığı notta “Bugün olmasa bir gün olacaktı” yazdığı öğrenildi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dorak’ın ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, yaptığı açıklamada “Öğrencimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailesine, yakınlarına ve üniversite camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Olayla ilgili süreç kolluk ve adli makamlarca titizlikle incelenmektedir.” ifadelerine yer verdi.