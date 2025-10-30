KYK yurdunda genç kadın yaşamına son verdi: Bugün olmasa bir gün olacaktı

Yayınlanma:
Balıkesir Altıeylül KYK Kız Yurdu’nda kalan üniversite öğrencisi Azra Dorak, yaşamına son verdi. Geride bıraktığı nottaki “Bugün olmasa bir gün olacaktı” ifadesi gündem oldu.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı kız yurdunda kalan Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencisi Azra Dorak, bugün yaşamına son verdi.

Olay, yurtta kalan öğrenciler arasında büyük üzüntüye yol açtı. Görgü tanıklarının ifadesine göre Dorak, namaz kıldıktan sonra 3. kattan atlayarak intihar etti. Geride bıraktığı notta “Bugün olmasa bir gün olacaktı” yazdığı öğrenildi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dorak’ın ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, yaptığı açıklamada “Öğrencimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailesine, yakınlarına ve üniversite camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Olayla ilgili süreç kolluk ve adli makamlarca titizlikle incelenmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Türkiye
Bina sakinleri itfaiyeye saldırdı! Esenler’de korkutan bina yangını: 15 yaralı
Bina sakinleri itfaiyeye saldırdı! Esenler’de korkutan bina yangını: 15 yaralı
Komşuların tartışması cinayetle sonlandı
Komşuların tartışması cinayetle sonlandı