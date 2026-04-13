KYK yurdunda 28 öğrenci hastanelik oldu!

İzmir Buca’da bulunan kız öğrenci yurdunda, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 28 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi 203/38 Sokak'ta yer alan Gazi Ayşe Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 28 öğrenci akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

28 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU!

Üniversite öğrencilerinin kaldığı 3 bloklu yurda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Rahatsızlanan 28 öğrenci, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇANAKKALE’DE DE 73 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLMUŞTU!

7 Nisan günü, Çanakkale’de bulunan Kerime Sultan Erkek Öğrenci Yurdu’nda da, mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülen 73 öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

