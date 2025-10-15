Gençlik ve Spor Bakanlığı, yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için KYK ek yurt başvurularının başladığını duyurdu.

SON BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Bakanlığın açıklamasına göre, ek yurt başvuruları 15 Ekim 2025 Çarşamba günü yani bugün başladı.

Yapılan açıklamaya göre öğrenciler 17 Ekim 2025 saat 23:59'a kadar başvuru yapabilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

KYK ek yurt başvuruları; ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencileri gibi farklı kategorilerdeki öğrenciler için geçerli.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru ekranı açıldığında, öğrenciler e-Devlet şifresiyle giriş yaparak başvurularını tamamlayabilir. Şifresi olmayanların, en yakın PTT şubesinden e-Devlet şifresi almalı ya da internet bankacılığı, mobil imza gibi alternatif giriş yöntemlerini kullanmaları gerekiyor. Başvuru sonuçları yine e-Devlet üzerinden duyurulacak ve yerleşen öğrenciler belirtilen tarihlerde yurt kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.