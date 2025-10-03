Kuyumcudaki sahte altın oyunu polise takıldı

Olay, 30 Eylül'de Yeni Mahalle Güres Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. S.İ., B.S. ve H.A. isimli şüpheliler, kuyumcuya getirdikleri 27,45 gram ağırlığındaki sahte bir kolyeyi, 129 bin 500 TL karşılığında sattı. Satış işleminin ardından yaptığı kontrolde ürünün sahte olduğunu anlayan kuyumcu, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

POLİSTEN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

İhbar üzerine harekete geçen Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları neticesinde, şüphelilerin kullandığı araç tespit edildi. Araç, Bitlis'ten Siirt'in Baykan ilçesi yönüne doğru seyir halindeyken polis tarafından durduruldu.

ARAÇTAN SAHTE ALTIN VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada, dolandırıcılıkta kullanılan sahte kolyenin yanı sıra başka bir sahte bilezik ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan üç şüpheli gözaltına alındı.

BİR TUTUKLAMA İKİ ADLİ KONTROL KARARI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler B.S. ve H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.