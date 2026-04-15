Kütüphane işletmecisi Ali Yaşar Koz’un ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde eğlence mekanlarına baskın yapılmıştı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden 8'i tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında yer alan Kütüphane isimli mekanın işletmecisi Ali Yaşar Koz’un ifadesi ortaya çıktı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Ali Yaşar Koz, ifadesinde şunları söyledi:

Çünkü işletmemizin her tarafında kamera ve güvenlik personeli vardır. Bu konuya ilişkin daha önceden kulağıma gelen bir duyum olmadı. Zaten işletmem ortalama alt üst toplam 200 metrekaredir. Eğlencenin olduğu yer 100 metrekaredir. Bu alanda uyuşturucu madde kullanımı olsa bilirdik. Benim başkaca bilgim ve görgüm yoktur."