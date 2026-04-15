Kütüphane işletmecisi Ali Yaşar Koz’un ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma:
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Kütüphane isimli mekanın işletmeci Ali Yaşar Koz’un ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde eğlence mekanlarına baskın yapılmıştı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden 8'i tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında yer alan Kütüphane isimli mekanın işletmecisi Ali Yaşar Koz’un ifadesi ortaya çıktı.

"BEN UYUŞTURUCU MADDESİ KULLANMIYORUM"

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Ali Yaşar Koz, ifadesinde şunları söyledi:

  • "Ben Kütüphane isimli işletmenin %40lık ortağıyım. Ayrıca işletmenin yetkilisi benim. Ben uyuşturucu maddesi kullanmıyorum. Benim daha önceden uyuşturucu madde kullanma ve ticarete ilişkin adli kaydım yoktur.
  • Benim işletmemin tuvalet hariç tüm noktaları gören depolar ve sokakta dahil kameralar mevcuttur. Benim iş yerimde uyuşturucu kullanmaya yönelik bilgim yoktur ayrıca da izin vermeyiz böyle bir duruma.

"UYUŞTURUCU MADDE KULLANILMIŞ OLSAYDI KESİNLİKLE BİLİRDİK"

  • Bizim işletmede bay ve bayan tuvaletleri ayrıdır. Aynı anda ikinci bir kişi tuvalete giremez. Tuvaletin başında temizlik ve güvenlik personeli bulunur. Bunun da sebebi uyuşturucu madde kullanılmasını engelemektir.
  • Benim işletmemde bu zamana kadar uyuşturucu madde kesinlikte kullanılmamıştır. Bu konuda çok katıyız. Uyuşturucu madde kullanılmış olsaydı kesinlikle bilirdik.

"İŞLETMEMİZİN HER TARAFINDA KAMERA VE GÜVENLİK PERSONELİ VARDIR"

Çünkü işletmemizin her tarafında kamera ve güvenlik personeli vardır. Bu konuya ilişkin daha önceden kulağıma gelen bir duyum olmadı. Zaten işletmem ortalama alt üst toplam 200 metrekaredir. Eğlencenin olduğu yer 100 metrekaredir. Bu alanda uyuşturucu madde kullanımı olsa bilirdik. Benim başkaca bilgim ve görgüm yoktur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

