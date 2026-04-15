Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırıdan sonra intihar eden 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İ.A.M'nin cenazesi, okuldan zırhlı polis aracıyla çıkarıldı.

KALABALIK ARACI DURDURMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada okul önünde bekleyen kalabalık aracı durdurmaya çalıştı. Polis aracı, kalabalığın arasından güçlükle bölgeden uzaklaştı.

SALDIRIYA İLİŞKİN SON BİLGİLER

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, olay yerinden yaptığı açıklamaya göre, 5 silah ve 7 şarjörle okula gelerek iki sınıfı hedef alan 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İ.A.M'nin açtığı ateş sonucunda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda 13 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 6'sının yoğun bakımda olduğu, 3'ünün ise durumunun kritik olduğu bildirildi.