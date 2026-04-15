Saldırganın cenazesi zırhlı polis aracıyla okuldan çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta 1'i öğretmen 8'i öğrenci toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırının faili 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisinin cenazesi, zırhlı polis aracıyla okuldan çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırıdan sonra intihar eden 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İ.A.M'nin cenazesi, okuldan zırhlı polis aracıyla çıkarıldı.

KALABALIK ARACI DURDURMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada okul önünde bekleyen kalabalık aracı durdurmaya çalıştı. Polis aracı, kalabalığın arasından güçlükle bölgeden uzaklaştı.

SALDIRIYA İLİŞKİN SON BİLGİLER

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, olay yerinden yaptığı açıklamaya göre, 5 silah ve 7 şarjörle okula gelerek iki sınıfı hedef alan 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İ.A.M'nin açtığı ateş sonucunda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda 13 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 6'sının yoğun bakımda olduğu, 3'ünün ise durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
FETÖ firarisi hükümlü yakalandı! 6 yıl 4 ay hapisle aranıyordu
Madde bağımlısı genç evi ateşe verdi: Babasını arayarak itiraf etti
DMM: Kahramanmaraş'taki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara adli süreç başlatıldı
