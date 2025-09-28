Kütahya'yı sallayan depremin ardından Başkan Kahveci'den ilk açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.59'da Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 8,46 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem İstanbul dahil birçok kentte hissedildi.

"ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEMİŞTİR"

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, depremin ardından AFAD ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde gerekli inceleme ve çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci

Eyüp Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Merkez üssü Simav ilçemizin Yemişli Köyü olan ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. AFAD ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde gerekli inceleme ve çalışmalar sürdürülmektedir. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Allah, tüm milletimizi her türlü afetten korusun."