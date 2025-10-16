Kütahya'da okul gezisi dönüşü zehirlenme şüphesi: 17 öğrenci hastanelik oldu

Kütahya'da okul gezisi dönüşü zehirlenme şüphesi: 17 öğrenci hastanelik oldu
Yayınlanma:
Muğla’dan okul gezisi için Eskişehir’e giden ve dönüş yolunda Kütahya’da mola veren 17 lise öğrencisi, yedikleri akşam yemeğinin ardından bulantı ve kusma şikayetleriyle hastanede tedavi altına alındı.

Muğla’dan okul gezisi için Eskişehir’e giden ve dönüş yolculuğunda olan 17 lise öğrencisi, Kütahya’da yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

Öğrenciler, Kütahya’da bir tesiste mola verdikten ve yemek yedikten sonra bulantı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Öğrencilerin rahatsızlanması üzerine otobüs şoförü hemen harekete geçerek öğrencileri Kütahya Şehir Hastanesi’ne getirdi.

9 yaşındaki çocuğun ölümü yürek yaktı: Sokaktaki merdivenden düştü9 yaşındaki çocuğun ölümü yürek yaktı: Sokaktaki merdivenden düştü

ÖĞRENCİLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaklaşık 15 yaşlarında oldukları belirtilen 17 lise öğrencisi, hastanede zehirlenme şüphesiyle derhal tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Yaşanan olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis, öğrencilerin yedikleri yemekten numune alarak zehirlenmenin kaynağını belirlemeye çalışıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Türkiye
Çorum'da motosiklet çaya düştü: 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Çorum'da motosiklet çaya düştü: 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Sultangazi'de gece yarısı yangın: Kafe alev alev yandı
Sultangazi'de gece yarısı yangın: Kafe alev alev yandı