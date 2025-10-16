Kütahya'da okul gezisi dönüşü zehirlenme şüphesi: 17 öğrenci hastanelik oldu

Muğla’dan okul gezisi için Eskişehir’e giden ve dönüş yolculuğunda olan 17 lise öğrencisi, Kütahya’da yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

Öğrenciler, Kütahya’da bir tesiste mola verdikten ve yemek yedikten sonra bulantı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Öğrencilerin rahatsızlanması üzerine otobüs şoförü hemen harekete geçerek öğrencileri Kütahya Şehir Hastanesi’ne getirdi.

ÖĞRENCİLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaklaşık 15 yaşlarında oldukları belirtilen 17 lise öğrencisi, hastanede zehirlenme şüphesiyle derhal tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Yaşanan olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis, öğrencilerin yedikleri yemekten numune alarak zehirlenmenin kaynağını belirlemeye çalışıyor.