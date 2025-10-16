9 yaşındaki çocuğun ölümü yürek yaktı: Sokaktaki merdivenden düştü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 9 yaşındaki çocuğun sokaktaki merdivenden düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

SOKAKTAKİ MERDİVENDEN DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre olay, Mevlana Mahallesi 875/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali E. isimli küçük çocuk iddialara göre sokakta ki merdivenden düştü.

Çevredeki vatandaşlar küçük çocuğun yarımına koşarken aynı zamanda durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk yaralı çocuğa ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralanan küçük çocuk, daha sonra sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Küçük Ali E, buradaki tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.