Kütahya'da korkutan yangın: Alevler 3 eve sıçradı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yanındaki 2 eve daha sıçradı.

Gece geç saatlerde ilçeye bağlı Başköy köyünde çıkan yangınının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

YANGIN BİTİŞİKTEKİ EVLERE SIÇRADI

Bir evde çıkan yangın, rüzgarın şiddetini göstermesiyle alevlerini bitişikte bulunan diğer iki eve sıçrattı.

Alevler metrelerce yükseğe ulaşırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Alevler arasında kalan 3 evde de büyük çapma hasar meydana geldiği görüldü.

Ekiplerin yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için başlattığı soruşturma devam ediyor.