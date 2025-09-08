Kütahya'da iki okul servisi çarpıştı: 5'i çocuk 7 yaralı

Kütahya'da iki okul servisi çarpıştı: 5'i çocuk 7 yaralı
Yayınlanma:
Kütahya'da iki okul servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 5’i anaokulu çağında özel eğitim gören öğrenci olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kaza, Fuatpaşa Mahallesi 10’uncu Sokak’ta meydana geldi. İçinde öğrenci bulunmayan A.A. yönetimindeki 43 S 0372 plakalı okul servisi, S.D. idaresindeki 43 S 0588 plakalı başka bir okul servisiyle çarpıştı. Darbenin etkisiyle kontrolünü kaybeden S.D. yönetimindeki minibüs, yol kenarında park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Kazada, sürücü S.D., servis rehberi M.S. ve özel eğitim alan 6 yaşındaki öğrenciler K.K., E.S.Z., Y.U., M.Y. ve B.K. yaralandı.

kutahya-1.jpg

Çevredekiler tarafından yakındaki sağlık ocağına götürülen yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 5’i çocuk 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde çarpışma anı ve minibüsün devrilmekten son anda kurtulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

