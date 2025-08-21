Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yangın

Kütahya’daki Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yemekhanesinde yangın çıktı. Saat 12.00 sıralarında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yemekhane binasının yanındaki ağaçlık alana da sıçradı. Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.