Kuruyan gölet sazlığa dönüştü!

Kuruyan gölet sazlığa dönüştü!
Yayınlanma:
Edirne'de merkeze bağlı Musabeyli köyünde bulunan gölet, kuraklık ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle yaşanan buharlaşma sonucu tamamen kurudu.

Kentte etkili olan kuraklık su kaynaklarını etkilemeye devam ediyor.

Musabeyli köyünde hayvanların sulanması için yapılan göletin su seviyesi, yeterli yağışların olmaması ve sıcaklar nedeniyle haziran ayından itibaren düşmeye başladı.

11.jpg

Kısa süreli sağanak geçişlerinin fayda sağlamaması ve göleti besleyen su kaynaklarının da kurumasıyla göletin suyu tamamen çekildi.

Kuruma nedeniyle göletin bir bölümü sazlıklarla kaplandı, bazı bölümlerinde irili ufaklı çatlaklar oluştu.

12-001.jpg

Baraj kurudu: 3 aylık içme suyu kaldı!Baraj kurudu: 3 aylık içme suyu kaldı!

Besiciler göletteki kuraklık nedeniyle farklı su kaynaklarından hayvanlarını sulamaya çalışıyor.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı kentte daha önce de Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su akışı durmuştu.

Çok sayıda baraj ve göletlerin kuruma noktasına geldiği kentte tarımsal üretim ve hayvancılık olumsuz etkilenmişti.

13.jpg

14.jpg

Kaynak:AA

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Türkiye
Memleket perperişan oluyor!
Memleket perperişan oluyor!
Yol verme kavgası kamerada: Aracından inip diğer sürücüye saldırdı!
Yol verme kavgası kamerada: Aracından inip diğer sürücüye saldırdı!
Tarihte ilk! Tekirdağ bölgesini tehdit ediyor
Tarihte ilk! Tekirdağ bölgesini tehdit ediyor