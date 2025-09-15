Baraj kurudu: 3 aylık içme suyu kaldı!

Baraj kurudu: 3 aylık içme suyu kaldı!
Yayınlanma:
Bolu’nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Baraj Gölü’nde, yağışların azlığı ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle su seviyesi yüzde 22’ye geriledi. Baraj gölünde, kentin yaklaşık 3 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak seviyede su kaldığı belirtildi.

Bolu’nun içme suyu kaynağı olan Gölköy Baraj Gölü’nde, yılın ilk aylarında yüzde 100 doluluk oranına ulaşan su seviyesi, mevsimsel kuraklık ve sıcak hava koşulları nedeniyle ciddi şekilde azaldı.

bolu-2.jpg

DOLULUK ORANI YÜZDE 22'YE DÜŞTÜ

Barajı besleyen Mudurnu Deresi, uzun süren sıcak ve kurak günler nedeniyle kururken, Abant Deresi’nden göle sadece az miktarda su ulaştı. Ağustos ayında yüzde 28 seviyelerine gerileyen barajın doluluk oranı, eylül ayı itibarıyla yüzde 22’ye düştü.

bolu.jpg

3 AYLIK İÇME SUYU KALDI

Mevcut su seviyesinin kentin yaklaşık 3 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayabileceğine dikkat çekildi. Yetkililer, halkı su tasarrufu konusunda uyararak, barajın doluluk seviyesinin artırılması için olası önlemlerin alınacağını açıkladı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

