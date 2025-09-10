Kurtuluş Savaşı'nda atılan bomba bugün patladı

Kurtuluş Savaşı'nda atılan bomba bugün patladı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü sahilinde bir vatandaş tarafından bulunan ve Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen el bombası, jandarma ekiplerince kontrollü olarak imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi ilçe sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaş, kıyıda bir el bombası olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Komutanlığı'na bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra cisim üzerinde inceleme yaptı. Üzerinde herhangi bir yazı veya seri numarası bulunmayan el bombasının, Kurtuluş Savaşı döneminden kalmış olabileceği tahmin edildi.

Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından tarihi mühimmat, uzman ekip tarafından fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

