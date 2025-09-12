Kuran kursunu kundaklayan zanlı tutuklandı

Yayınlanma:
Avcılar'da bir Kuran kursunun yönetim katını kundaklayan M.K. tutuklandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi İskeçe Caddesi üzerinde bulunan Nakipoğlu Kur'an Kursu binasının giriş kısmındaki yönetim odasında 6 Eylül günü yangın çıktı.

istanbul-avcilarda-kuran-kursunu-kun-910654-270576-1.jpg

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yapılan incelemelerde, yangının kundaklama sonucu başladığı tespit edildi. Olayla ilgili çalışma yürüten Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayın şüphelisinin M.K. isimli kişi olduğunu belirledi.

istanbul-avcilarda-kuran-kursunu-kun-910649-270576.jpg

Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması ile dün Esenyurt ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

