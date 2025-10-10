Kumar uygulaması yapanlara operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 5 ile merkezli 15 ilde yapılan son operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan ve sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanları veren dolandırıcıların tespit edildiğini, Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli; Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat'ta operasyon yapıldığını açıkladı.

16 TUTUKLAMA

Yapılan operasyonda 28 şüpheli yakalandı, bunlardan 16'sı tutuklandı:

5 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerini Kullanarak Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama"



suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda;



hesaplarında 38 Milyon TL'lik işlem hacmi bulunan 28 şüpheliyi yakaladık❗… pic.twitter.com/HVRbDUuhtV — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 10, 2025