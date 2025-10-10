Kumar uygulaması yapanlara operasyon!

Yayınlanma:
5 il merkezli 15 ilde yapılan operasyonda, internet üzerinden kumar oyunu uygulamaları yaparak kumar oynatanlara ve sahte kiralık ev ve araç satışı yapan dolandırıcılara operasyon yapıldı. Operasyonda 28 şüpheli yakalandı, 16'sı tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 5 ile merkezli 15 ilde yapılan son operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan ve sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanları veren dolandırıcıların tespit edildiğini, Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli; Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat'ta operasyon yapıldığını açıkladı.

İstanbul'un bu 3 ilçesinden 4 milyon hap çıktıİstanbul'un bu 3 ilçesinden 4 milyon hap çıktı

ekran-goruntusu-2025-10-10-091722.png

16 TUTUKLAMA

Yapılan operasyonda 28 şüpheli yakalandı, bunlardan 16'sı tutuklandı:

5 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerini Kullanarak Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda;

hesaplarında 38 Milyon TL'lik işlem hacmi bulunan 28 şüpheliyi yakaladık 16'sı TUTUKLANDI.

9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurulumu sağlayarak kumar oynattıkları, Sosyal medya platformları üzerinden "sahte kiralık ev ve araç satış" ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Türkiye
Bitki çayı içerken bir kez daha düşünün!
Bitki çayı içerken bir kez daha düşünün!
Üniversitede gizli kamera skandalı! Üç tıp profesörü görevden uzaklaştırıldı
Üniversitede gizli kamera skandalı! Üç tıp profesörü görevden uzaklaştırıldı
Son dakika | Serdar Öktem cinayetindeki 13 şüpheli adliyede
Son dakika | Serdar Öktem cinayetindeki 13 şüpheli adliyede