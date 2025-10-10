Kumar uygulaması yapanlara operasyon!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 5 ile merkezli 15 ilde yapılan son operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan ve sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanları veren dolandırıcıların tespit edildiğini, Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli; Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat'ta operasyon yapıldığını açıkladı.
16 TUTUKLAMA
Yapılan operasyonda 28 şüpheli yakalandı, bunlardan 16'sı tutuklandı:
5 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerini Kullanarak Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda;
hesaplarında 38 Milyon TL'lik işlem hacmi bulunan 28 şüpheliyi yakaladık 16'sı TUTUKLANDI.
9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurulumu sağlayarak kumar oynattıkları, Sosyal medya platformları üzerinden "sahte kiralık ev ve araç satış" ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.