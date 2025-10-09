İstanbul'un bu 3 ilçesinden 4 milyon hap çıktı

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un; Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde uyuşturucu operasyonu yapıldığını ve bu operasyonlarda 4 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbul'un 3 ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarının detaylarını paylaştı.

yeni-proje-24.jpg

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak operasyonlar sonucunda; Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde;

  • 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap,
  • 214 kg metamfetamin,
  • 69 kg esrar ile,
  • 438,5 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham maddenin ele geçirildiği aktarıldı.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yerlikaya 3 ilçede yapılan müşterek operasyonlarda 11 şüpheli şahsın da yakalandığını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

