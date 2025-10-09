İstanbul'un bu 3 ilçesinden 4 milyon hap çıktı
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbul'un 3 ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarının detaylarını paylaştı.
“İstanbul'da 4 milyon 42 bin adet Uyuşturucu Hap ile 283 kg Uyuşturucu Madde ele geçirdik”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 9, 2025
EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu;… pic.twitter.com/FtysoSD9eq
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak operasyonlar sonucunda; Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde;
- 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap,
- 214 kg metamfetamin,
- 69 kg esrar ile,
- 438,5 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham maddenin ele geçirildiği aktarıldı.
11 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yerlikaya 3 ilçede yapılan müşterek operasyonlarda 11 şüpheli şahsın da yakalandığını ifade etti.