Kumar reklamı yapan fenomen hesaplara erişim engeli
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan sosyal medyada fenomen olan 30 hesaba erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun 14 Ağustos 2025’te gerçekleştirdiği 360. toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları ana gündem maddelerinden biri oldu.

Bakanlık sosyal medyadaki açıklamasında, “Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları mercek altına alınmıştır” denildi.

30 FENOMEN HESAP ENGELLENDİ

Kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı için erişim engeli kararı alındı. Açıklamada, “Tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen hesaplar hakkında tedbir uygulanmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Bu hesapların yönlendirdiği yasa dışı sitelerin muhatapları hakkında da adli tahkikat süreci işletilebilmesi için ilgili kurumlara başvuru yapılacağı bildirildi.

Bakanlık, yasa dışı reklamlarla mücadelenin süreceğini vurguladı:

“Tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir.”

screenshot-2025-08-20-at-08-49-54-t-c-ticaret-bakanligi-ticaret-x.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

