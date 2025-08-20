Kumar reklamı yapan fenomen hesaplara erişim engeli

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun 14 Ağustos 2025’te gerçekleştirdiği 360. toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları ana gündem maddelerinden biri oldu.

Bakanlık sosyal medyadaki açıklamasında, “Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları mercek altına alınmıştır” denildi.

30 FENOMEN HESAP ENGELLENDİ

Kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı için erişim engeli kararı alındı. Açıklamada, “Tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen hesaplar hakkında tedbir uygulanmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Bu hesapların yönlendirdiği yasa dışı sitelerin muhatapları hakkında da adli tahkikat süreci işletilebilmesi için ilgili kurumlara başvuru yapılacağı bildirildi.

Bakanlık, yasa dışı reklamlarla mücadelenin süreceğini vurguladı: